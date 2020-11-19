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"100 تنين".. أطول مصعد خارجي في العالم يعود للعمل! (فيديو)

Lebanon 24
19-11-2020 | 18:00
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تحتضن حديقة "تشانغجياجيه" الواقعة وسط الصين، أعلى مصعد خارجي في العالم، يبلغ طوله 362 متراً، وبني على جرف يطل على مناظر طبيعية خلابة.

وبمقدور المصعد الذي أعيد تشغيله للزوار والسياح بعد توقف نجم عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول كثيرة حول العالم لوقف تفشي الوباء، الوصول إلى القمة خلال 88 ثانية فقط.
 
وتشتهر المنطقة بإلهامها للمخرج الأميركي جيمس كاميرون لكتابة فيلم "أفاتار"، الحائز على جائزة "أوسكار"، والذي تم تصويره فيها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مدير الشركة التي تشغّل المصعد المعروف باسم "100 تنين"، ليو جي، قوله إنّ "المكان مميز بمناظره الطبيعية، كما أن طبيعة الجرف الجيولوجية تعد مثالية لتركيب مثل هذا المصعد الذي يجذب السياح سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها".
 
ويستقل المصعد ما يقارب من 8 آلاف سائح يوميا، ويبلغ ثمن تذكرة ركوبه 19 دولاراً أميركياً، علماً أن تكلفة تشييده بلغت حسبما ذكرت صحيفة "الشعب" اليومية الصينية 13.7 مليون دولار.

ووفقاً للصحيفة الصينية فإنّ المصعد فاز بـ 3 أرقام قياسية في سجل "غينيس"، كـأعلى مصعد خارجي في العالم، وأطول مصعد لمشاهدة معالم المدن، بالإضافة إلى أسرع مصعد للركاب بأكبر قدرة استيعابية.

جدير بالذكر أن المصعد يتكوّن من حجرتين زجاجيتين منفصلة تستوعب الواحدة منها ما يصل إلى 50 شخصاً في وقت واحد.
 
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز

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