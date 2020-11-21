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جريمة غامضة تقود لاعتقال "آكل لحوم البشر"....

Lebanon 24
21-11-2020 | 12:00
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قال ممثلو الادعاء العام في ألمانيا إن هناك أدلة على "أكل لحوم البشر" في قضية مقتل رجل عثر على رفاته في برلين، في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الادعاء العام أن المشتبه به في جريمة القتل أبدى "اهتماما" بأكل لحوم البشر، حسب ما نقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وتعود تفاصيل القضية بعد العثور على عظام رجل (44 عاما) في الجزء الشمالي من العاصمة الألمانية.

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة رجلا (41 عاما)، الخميس، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بـ"دوافع جنسية".

وذكر المصدر أن الرجل اعتقل في منزله بالقرب من مكان العثور على الضحية.

وقال مارتن ستيلتنر، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في برلين، إن المشتبه به "لديه مصلحة في أكل لحوم البشر" وأنه "بحث في الإنترنت عن هذا الموضوع".

وأضاف أن المشتبه به والضحية - وهما ألمانيان - كانا على اتصال ببعضهما البعض عبر الإنترنت.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ما وقع عام 2006، حين أدين أرمين ميويس في محكمة ألمانية بارتكاب جريمة قتل وتشويه الجثة، بعد أن قتل وأكل رجلا تعرف عليه عبر الإنترنت.

ويقضي المتهم حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة.
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