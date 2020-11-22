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منوعات
نفدت مشروباتهم الكحولية فشربوا معقم اليدين..والنتيجة كارثية
Lebanon 24
22-11-2020
|
21:00
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، ودخل اثنان في غيبوبة، بعد أن شربوا معقم اليدين عندما نفدت المشروبات الكحولية خلال حفل في روسيا.
ووقع الحادث في منطقة تاتينسكي في ياقوتيا، بعد أن أقبل هؤلاء على شرب معقم اليدين، الذي يحتوي على 69 في المئة من الميثانول، وتم بيعه مع بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت امرأة تبلغ من العمر 41 عاما، ورجلان في الـ27 والـ59 من العمر، أول من لقوا حتفهم بعد شرب المعقم، قبل أن تتقل طائرة إجلاء طبي 6 آخرين إلى ياكوتسك، عاصمة المنطقة.
والجمعة، توفي 3 رجال تبلغ أعمارهم 28 و32 و69 عاما، فيما توفي آخر السبت، نتيجة الواقعة، وفق ما ذكر موقع صحيفة "مترو".
المصدر: سكاي نيوز
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