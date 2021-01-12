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برجك اليوم

Lebanon 24
12-01-2021 | 05:56
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الحمل
لا تستعجل البوح بكل الحقائق
 
 
الثور
تساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لك
 
 
الجوزاء
كُن دقيقاً جدّاً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات
 
 
السرطان
تحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن موضوعات غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتيادية
 
 
الأسد
بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائياً
 
العذراء
من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح
 
 
الميزان
لا تظنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في الإعداد لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً

 
العقرب
تفتح أمامك آفاق كثيرة
 
 
القوس
يلف حياتك العاطفية الضياع وعدم التركيز، وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون 
 
الجدي
تقدّم وتطوّر يشجعانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك
 
 
الدلو
يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة
 
 
الحوت
تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتطمئن إلى المستقبل
المصدر: السومرية
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