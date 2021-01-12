فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!

نشر المكتب الصحافي لإدارة النقل في العاصمة الروسية موسكو مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر لحظة سقوط طفل على سكة الحديد، أمس الإثنين، في مترو أنفاق موسكو.ويظهر الفيديو أنّ سائق القطار استطاع إيقاف سيره في اللحظة الأخيرة، لينجو الطفل بأعجوبة من موت محقّق أسفل عجلات المترو.وجاء في بيان إدارة النقل أنّه بعد إيقاف القطار تمكّن السائق من قطع الكهرباء عن السكة بسرعة مما سمح بإنقاذ الطفل.