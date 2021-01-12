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منوعات
فيديو يحبس الأنفاس.. طفل ينجو من موت محقّق أسفل المترو!
Lebanon 24
12-01-2021
|
18:00
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نشر المكتب الصحافي لإدارة النقل في العاصمة الروسية موسكو مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر لحظة سقوط طفل على سكة الحديد، أمس الإثنين، في مترو أنفاق موسكو.
ويظهر الفيديو أنّ سائق القطار استطاع إيقاف سيره في اللحظة الأخيرة، لينجو الطفل بأعجوبة من موت محقّق أسفل عجلات المترو.
وجاء في بيان إدارة النقل أنّه بعد إيقاف القطار تمكّن السائق من قطع الكهرباء عن السكة بسرعة مما سمح بإنقاذ الطفل.
المصدر:
روسيا اليوم
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