منوعات

الفرح تحول إلى عزاء.. ابن الـ 26 لفظ أنفاسه الأخيرة قبل ساعة واحدة من زفافه

Lebanon 24
13-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-783811-637461199913365845.PNG
Doc-P-783811-637461199913365845.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خيّم الذهول على أهالي قرية بني سعيد بمحافظة المنيا بصعيد مصر، بعد وفاة شاب قبل ساعة واحدة من عقد أكليل زفافه بكنيسة القرية ليتحول الفرح إلى عزاء.

 

فبعد أن توجه الجميع إلى الكنيسة لعقد أكليل زواج "كيرلس شحاتة" وخطيبته "أريني إسحاق" الاثنين الماضي، كان للقدر رأي آخر، حيث سقط العريس مغشياً عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة ببدلة زفافه وفارق الحياة أمام أعين والدته المكلومة وصدمة الأسرة.

 

و"كيرلس شحاتة" كان يبلغ من العمر 26 عاماً فقط وهو شاب رياضي يعمل مدربا ومنقذ سباحة بإحدى منتجعات مدينة شرم الشيخ السياحية.

 
 

صدمة الخبر لم تتوقف عند قرية "بني سعيد" بل طالت مواقع التواصل الاجتماعي حزناً ومواساة وعبر الكثيرون عن صدمتهم بسبب وفاة شاب صغير السن ورياضي معروف بطيب الخلق قبل ساعة واحدة من زفافه ونشر الكثيرون صور العريس "كيرلس شحاتة" و صورا لدعوات الزفاف.

 

هذا، وأكدت شهادات الأصدقاء والمقربين أن الشاب كان يتمتع بصحة جيدة وأنه شاب مجتهد ومكافح يحظى باحترام وحب الجميع، وأن السعادة كانت تغمره ولا يصبر على فرحة لمّ شمله مع خطيبته، وأنه كان في غاية السعادة الأحد، قبل يوم من الوفاة في "ليلة الحنة" وكان يرقص ويغني ويلتقط الصور كأي عريس سعيد بزفافه.

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:56 | 2021-01-13
23:00 | 2021-01-12
21:00 | 2021-01-12
18:00 | 2021-01-12
15:41 | 2021-01-12
15:00 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website