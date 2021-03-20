راكبة "تسعل" بوجه سائق "أوبر" بعدما طلب منها ارتداء الكمامة! (فيديو)

قامت شابة أميركية تبلغ من العمر 24 عاماً بالاعتداء على سائق سيارة "أوبر" حيث أقدمت على السعال داخل السيارة بعدما طلب منها وضع الكمامة.





وكانت الشابة تستقل السيارة إلى جانب صديقتين لها، عندما طلب منها السائق ارتداء الكمامة، في إطار جهود الوقاية من فيروس "كورونا".



وانتشر فيديو الاعتداء على السائق، بشكل واسع، وشوهد ملايين المرات في غضون أسبوعين بعدما وثقته كاميرا مثبتة داخل السيارة، فقامت الشابة بتسليم نفسها إلى شرطة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، يوم الأحد الماضي. وبحسب ما نقلت بكة "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام محلية، فإنّ الابة التي تدعى آرنا كيمياي، لم تكتفِ برفض ارتداء الكمامة، بل هاجمت السائق، سوبحاكار خاندكا، البالغ 32 سنة، وحاولت أن تأخذ هاتفه بالقوة.وكانت الشابة تستقل السيارة إلى جانب صديقتين لها، عندما طلب منها السائق ارتداء الكمامة، في إطار جهود الوقاية من فيروس "كورونا".وانتشر فيديو الاعتداء على السائق، بشكل واسع، وشوهد ملايين المرات في غضون أسبوعين بعدما وثقته كاميرا مثبتة داخل السيارة، فقامت الشابة بتسليم نفسها إلى شرطة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، يوم الأحد الماضي.

UPDATE: One of the passengers filmed assaulting a San Francisco Uber driver over a mask dispute has been arrested, according to the San Francisco Police Dept. Another passenger will reportedly turn herself in. Read more: https://t.co/wlRguue90Y pic.twitter.com/NX0RKjigRE — NowThis (@nowthisnews) March 12, 2021



وأوضح مكتب الادعاء العام أن الشابة ستخضع للمقاضاة بجنحتين هما محاولة السرقة ومهاجمة سائق مستأجر، إلى جانب خرق "بروتوكول" الوقاية من وباء "كوفيد 19".



وفي حال أدينت الشابة بكافة التهم التي جرى توجيهها، فإنّها ستلقى عقوبة قاسية تشمل غرامة بـ3 آلاف دولار، وما يصل إلى 16 سنة من السجن.



وجرى توثيق الواقعة في السابع من آذار الجاري، وبدت كيمياي وهي تقول عبارات بذيئة عن الكمامة، ثم حاولت أن تتناول هاتف السائق وهي تصيح "ماذا تريد أن تفعل؟". وأوضح مكتب الادعاء العام أن الشابة ستخضع للمقاضاة بجنحتين هما محاولة السرقة ومهاجمة سائق مستأجر، إلى جانب خرق "بروتوكول" الوقاية من وباء "كوفيد 19".وفي حال أدينت الشابة بكافة التهم التي جرى توجيهها، فإنّها ستلقى عقوبة قاسية تشمل غرامة بـ3 آلاف دولار، وما يصل إلى 16 سنة من السجن.وجرى توثيق الواقعة في السابع من آذار الجاري، وبدت كيمياي وهي تقول عبارات بذيئة عن الكمامة، ثم حاولت أن تتناول هاتف السائق وهي تصيح "ماذا تريد أن تفعل؟".

لكن السائق تصدى بقوة لمحاولة الشابة، فقال لها بحزم "لا تأخذي شيئاً يخصني، أنت لم تقومي بشرائه، لقد عملت بكد حتى أحصل عليه".



ولم يقتصر الاعتقال على كيمياي، بل تم توقيف راكبة بجانبها، وهي ماليجيا كينغ ( 24 عاماً) لأنها هاجمت السائق بدورها، بينما يتواصل البحث عن الراكبة الثالثة.

وكانت الشابة تصرخ وتضحك بدورها في السيارة، بينما كان السائق في مأزق وهو يحاول احتواء راكبات في ذروة الاضطراب.



وذكر بعض التقارير، أن الشابة الثانية خرجت من السيارة ثم جاءت إلى زجاج النافذة، ثم قامت برش ما يعتقد أنه بخاخ للفلفل، وتواجه اليوم تهمة الاعتداء بمادة كيماوية ومهاجمة الغير والضرب.