برجك سيخبرك ما يفكر به أصدقائك سرّاً عنك!

أحياناً لا يمكننا معرفة ما يفكر به الآخر إلا بعد الدخول معه في جدال أو مشاجرة. حينها تخرج الكلمات رغماً عنه ونجد أنفسنا في حالة من الصدمة لأننا لم ندرك بأنه يفكر بتلك الطريقة. لإختصار الطريق، الابراج تقدم لكم لمحة عما يفكر به الأصدقاء والصديقات سراً.

الحمل

تملك أفكارك الرائعة وتقوم بالحرص على تنفيذها بشكل مثالي. لكن الأصدقاء يملكون أفكارهم أيضاً وهم يفضلون لو تستمع إليهم بين حين وآخر. يريدون منك السماح لهم بالتعبير عن أنفسهم وعن أحلامهم عوض الإستماع لما تريد قوله طوال الوقت.

الثور

الأصدقاء يكرهون عنادك، ويكرهون أسلوبك المتحفظ بالتواصل. صحيح أنك من الأبراج التي تتواصل بشكل جيد، لكن معاقبتك الاخرين بصمتك تثير سخطهم. ما يريده الأصدقاء منك هو الإنفتاح عليهم قليلاً.. بصدق هذه المرة.

الجوزاء

حين تعد الأصدقاء بأمر ما عليك المحافظة على هذا الوعد. لقد ملوا من تهربك الدائم وإخلافك بالوعود. أنت شخص مرح والجميع يحب التواجد معك لكنهم سيتوقفون عن الطلب منك مرافقتهم ان كنت ستتهرب في كل مرة .

السرطان

عليك التحكم بحاجتك للآخرين. تعلقك المبالغ بالاخرين يشكل أحيانا مصدر إزعاج. الأصدقاء يكنون لك الاحترام والحب لكن التعامل مع شخص متقلب عاطفياً مثلك منهك لأقصى الحدود.

الأسد

الأصدقاء لديهم جملة واحدة يودون قولها: "العالم لا يتمحور حولك". صحيح أنهم يكنون لك الحب ويعتبرون بأنك مميز ورائع لكنهم أيضاً لديهم حياتهم الخاصة بعيداً عنك. عليك الإستماع للاخرين وليس فقط لنفسك.

العذراء

تنتقد كل ما تقوم به وهذا الامر يزعج الأصدقاء الذين عليهم تذكيرك بشكل دائم بأنك انسان رائع وعليك تعلم تقدير السمات الجميلة التي تميزك عن الاخرين.

الميزان

يشعر الأصدقاء أحياناً بأنهم على وشك صفعك أو الصراخ بوجهك بسبب ترددك الدائم. عدم قدرتك على حسم القرارات مهما كانت سخيفة تدفعهم الى حافة الجنون.

العقرب

رغم كونك من الأبراج العاطفية لكنك تخيف الاخرين. فأنت تشكك بكل شيء كما أنك متملك جداً وتميل الى السيطرة على الاخرين. الأصدقاء ينفرون حين تحاول فرض سيطرتك .

القوس

نعم أنت محب للحياة وتنتقل من مكان الى اخر ومن مهمة الى اخرى بشكل دائم. يحبون حيويتك لكن يصعب عليهم اللحاق بك أو حتى التواصل معك.. فأنت دائما تكون منشغلا بأمورك الخاصة .

الجدي

تسعى للمثالية في كل شيء وهذا أمر رائع يحفزهم لكن عليك أن تدرك بان الاخرين لا يسعون للمثالية ولا يريدون الكمال. حاول التخفيف من حدة إنتقادتك لأنك تثير غضبهم.

الدلو

حين تتواجد مع الأصدقاء عليك ان تتواجد جسدياً وعقلياً معهم. تجعل الاصدقاء يشعرون بالاهانة في كل مرة تسرح فيها في عالمك الخاص متجاهلا واقع أن هناك مجموعة من الاشخاص تحاول التواصل معك فعلياً.

الحوت

حساس وتقدم الكثير من الخدمات والدعم للاخرين لكن عليك أن تحاول إختبار الحياة الواقعية بين حين وآخر. للأصدقاء قدرة محدودة على تحمل عالم الأحلام، لاحقاً يصبح الامر مملاً ومنهكاً.