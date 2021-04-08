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وميض أخضر غامض في سماء هذا البلد يدهش السكان (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2021 | 18:00
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رصد أهالي عاصمة قرغيزيا بيشكيك وميضا أخضر اللون غامضا لم تتضح طبيعته إلى حد الآن.

وقد نشرت إحدى قنوات "تليغرام" مقطع فيديو للظاهرة الغريبة الناجمة عن تحليق جرم سماوي مجهول في سماء الليل بسرعة هائلة. ولم يرصده سكان بيشكيك فحسب بل وسكان محافظات أخرى في قرغيزيا وبعض البلدان المجاورة.

وقالت صحيفة "سبوتنيك قرغيستان" نقلا عن شهود العيان في قرية (بيتروفكا) القرغيزية إن الشهاب الطائر جعل السماء تتوهج بلون أخضر. وقارن السكان المحليون ما حدث بلقطات من الأفلام الخيالية.

مع ذلك فإن إدارة الطوارئ القرغيزية عجزت عن التعرف على جرم سماوي غامض. وافترض رجال الطوارئ أنه عبارة عن نيزك ساقط أو شظية من قمر صناعي أو جزء من الصاروخ الفضائي.

وقال ناطق باسم إدارة الطوارئ إن الجرم السماوي لم يلحق أي ضرر بالسكان والمنشآت وإن رجال الطوارئ بدأوا في البحث عما تبقى من الضيف السماوي.

وقال نائب مدير معهد الفلك في أكاديمية العلوم ألأوزبكية، يوسف جون تيلايف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية إن هناك فرضيتين لانحدار تلك الظاهرة الطبيعة: إما إنها عبارة عن جزء من النفايات الفضائية أو المركبة الفضائية المستعملة أو  قطعة من كويكب ظهرت في السماء ولم تنفجر.
المصدر: روسيا اليوم

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