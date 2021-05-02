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برجك اليوم

Lebanon 24
02-05-2021 | 22:54
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الحمل
تلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك
الثور
تثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجدداً
الجوزاء
يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع
السرطان
 تنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبك
الأسد
أنت في صراع مع الوقت
العذراء
تنفرج الأمور
الميزان
 إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار
العقرب
يوم من الإبداع والتطور المهني والإشراق
القوس
عليك الإعداد جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك،
الجدي
حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة
الدلو
ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية
الحوت
قد تسوء العلاقة مع المقرّبين
 
المصدر: السومرية
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