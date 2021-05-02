الحملتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبكالثورتثير قضايا دفينة وتتأمل في ما حصل معك بغية أخذ العبرة لتفادي السقوط مجدداًالجوزاءيبدأ الحظ المعاكس بالتراجعالسرطانتنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب الى جانبكالأسدأنت في صراع مع الوقتالعذراءتنفرج الأمورالميزانإذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكارالعقربيوم من الإبداع والتطور المهني والإشراقالقوسعليك الإعداد جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك،الجديحذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلةالدلوثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتياديةالحوتقد تسوء العلاقة مع المقرّبين