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توافد آلاف المواطنين لرؤية "البقرة القزم" الأصغر في العالم (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2021 | 21:00
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توافد آلاف المواطنين في بنغلادش لرؤية أغرب بقرة على وجه الأرض وأصغرها بعد تداول صورها وأخبارها بشكل واسع تحت اسم "البقرة القزم".
 
 
اجتاز مواطنون (حوالي 15 ألف مواطن إلى اليوم) آلاف الأميال لالتقاط صورة تذكارية أو صورة "سليفي" مع البقرة "راني" التي يدعي مالكوها بأنها أصغر بقرة في العالم.
 
وبحسب صحيفة "أندبنتدنت"، اخترق المواطنون التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، من أجل مشاهدتها، بعد أن تصدرت صور النجمة الصغيرة عناوين الأخبار.
 
 
واحتلت البقرة القزمة، البالغة من العمر 23 شهرًا، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام منذ ولادتها في مزرعة قرب داكا.

يبلغ وزن البقرة الصغيرة حوالي 26 كغ بطول 66 سم فقط، ويدعي مالكوها بأنها أقصر بحوالي 10 سم من أصغر بقرة مسجلة في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، الأمر الذي ستقرره الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
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