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مأساة "كورونا"... طفلة وُلدت بلا والدين أو اسم

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:29
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أُصيبت ديفي ماسياس، وهي ممرضة ولادة في كاليفورنيا، بفيروس كورونا وهي حامل في شهرها السابع، بطفلها الخامس، قبل أن تعدي زوجها دانيال ماسياس بالفيروس.

وساعد الأطباء ديفي ماسياس، 37 عاما، في ولادة المولود مبكرا بعملية قيصرية لكنها توفيت خلال الولادة قبل أن تتمكن من مقابلة طفلها.

أما دانيال ماسياس فكان يعالج في نفس المستشفى عندما علم بولادة ابنته قبل أن يموت هو الآخر متأثرا بمضاعفات الفيروس بعد أقل من أسبوعين من وفاة زوجته، تاركا الطفلة المولودة حديثا بلا والدين أو اسم.
 
ووفقا لموقع "سي إن إن" لم يتم تطعيم الزوجين، الذين توفيا في غضون أسبوعين، تاركين وراءهما أطفالا تتراوح أعمارهم بين 3 أسابيع و8 سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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