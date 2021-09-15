بينها الحمل والثور.. اليكم الابراج الاكثر حظًا في النصف الثاني من ايلول فهل أنت من بينها؟

ماذا يحمل الفلك من مفاجآت وأسرار للأبراج؟ ومن هم الأبراج الأكثر حظاً، وما هي التأثيرات العاطفية على الأبراج بسبب وجود كوكب الزهرة في برج العقرب؟. من خلال هذه السطور نطلعكم على الأبراج الأكثر حظاً على الصعيد العاطفي في النصف الثاني من أيلول 2021.

يحتل برج العقرب المركز الأول ويُعد من أكثر الأبراج حظاً في النصف الثاني من أيلول 2021، بسبب جاذبيته القوية جداً. كما لديه الكثير من علاقات الصداقة التي تتحول إلى علاقات حب. وبالنسبة للأشخاص الغير مرتبطين فلديهم علاقات حلوة وتوطيد علاقات وبدايات جديدة. ينصحك الفلك بالتواضع والإبتعاد عن فكرة "الأنا"، أو التشبث في بعض الأمور، وبالأخص المرأة العقرب.أما البرج الثاني الأكثر حظاً في النصف الثاني من أيلول 2021، فهو برج الميزان الذي يمتلك القوة العاطفية. قد يكون هناك خطوبة أو زواج وترابط وعودة للطرف الآخر بشكل قوي. لديك أجواء رومانسية يتخللها إعجاب كبير وجاذبية وهذا يجعل من الطرف الآخر متلهف لك. ينتظرك حب وإرتباط قوي بينك وبين الشريك، ونوع من أنواع التصالح والعتاب الذي يتعلق بالمحبة. تكون مسيطراً على الصعيد العاطفي.يُعتبر برج الحمل االبرج الثالث على قائمة الأبراج المحظوظة في النصف الثاني من أيلول 2021. فمن بعد المعاكسات التي واجهتك على الصعيد العاطفي، والضغوط الموجودة بينك وبين شريك حياتك، تصبح الأجواء مناسبة مع وجود كوكب الزهرة في برج العقرب، وتخيم الأجواء الرومانسية والحب والمشاعر تكون أقوى، وتشعر بالإستقرار والراحة. تمتلك جاذبية خارقة جداً وتنتقل إلى مرحلة إيجابية جداً. ونسبة العودة من الطرف الآخر كبيرة جداً وبالأخص اذا كان ينتمي للأبراج الترابية.برج العذراء هو البرج الرابع الأكثر حظاً في النصف الثاني من أيلول 2021. لديك علاقات وتواصل مع الآخرين، بمعنى لديك أشخاص جُدد يدخلون إلى حياتك، كما يتم تسوية كل الخلافات القائمة مع الشريك. ينصحك الفلك بعدم الإنتقاد وكن صبوراً وهادئاً، وحاول تجنب العتاب والمشاكل مع الشريك. يكون لديك الكثير من المعجبين لكن كن حذراً من المخادعين والمنافقين.يُعتبر برج الثور، البرج الخامس الأكثر حظاً في النصف الثاني من أيلول 2021. يكون لديك تطورات كثيرة ومصالحات وعلاقات قوية جداً وتأكيد من الحبيب بما يكنه لك من حب. تكون الأجواء إيجابية جداً ولطيفة وهادئة.أما برج السرطان فهو البرج السادس الأكثر حظاً في النصف الثاني من أيلول 2021. لديك علاقات جيدة جداً وأجواء رومانسية مليئة بالحب والفرح. تتوافق أنت والشريك على قرار عاطفي وتتحقق كافة شروطك، ويسعى الشريك لكسب رضاك سواء بالكلام أو بالفعل. اذا كنت مرتبطاً بشريك ناري أو ترابي فستكون الأمور إيجابية وسيتم تسوية كل الخلافات. تمتلك جاذبية كبيرة بسبب تواجد كوكب الزهرة في برج العقرب.أما البرج الأخير الأكثر حظاً في النصف الثاني من أيلول 2021. فهو برج الحوت. من بعد المعاناة التي مررت بها تنفرج الأمور وتكون الأجواء والعلاقات جيدة. قد يكون لديك زواج أو عودة للشريك السابق، أو مولود جديد يقوّي علاقتك بالشريك. لديك أجواء مليئة بالحب والرومانسية والمشاعر. تكون متصالحاً مع نفسك ومع من حولك بشكل قوي جداً.