منوعات

الكشف عن تمثال مؤسس "بيتكوين" الغامض

Lebanon 24
21-09-2021 | 12:23
A-
A+
Doc-P-866353-637678491152933039.jpg
Doc-P-866353-637678491152933039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف فنان وأحد عشاق عملة "بيتكوين"، الخميس، النقاب عن أول تمثال في العالم يكرّم ساتوشي ناكاموتو، المخترع الغامض للعملة الرقمية.

وصنع التمثال الذي نصب في العاصمة الهنغارية بودابست من البرونز، وجاء على هيئة شخص مقنع، في إشارة إلى الاسم المستعار الذي اتخذه مبتكر "البيتكوين" وهو ساتوشي ناكاموتو.

وتعود فكرة صناعة التمثال لرجل الأعمال والصحفي المتخصص بالعملات الرقمية الهنغاري أندراس جيورفي، علمًا أن عملية تشكيله وعرضه قد تم تمويلها من أربع مؤسسات هنغارية، تعمل في مجال العملات المشفرة.
 
وفي حديث لـ"فرانس برس"، قال جيورفي: "في آذار الماضي، كنت أبحث عن العلاقة بين الفن الرقمي والبلوكتشين، وتساءلت مع نفسي: لماذا لا يكون لناكاموتو تمثال في بودابست؟".

وأضاف: "يعكس شكل التمثال الغامض بدقة هوية مؤسس البيتكوين، وهو ما نجح فيه النحاتان تاماس جيلي وريكا جيرجيلي".

ومن جانبه قال جيلي الذي صنع التمثال في ورشته الواقعة بضواحي بودابست: "مفهوم البيتكوين هو أن العملة ملك للجميع، والتمثال يعبّر عن ذلك لأننا صنعناه بحيث يعكس صورة وجه الشخص الذي يتأمله، كما لو أنه يقول كلنا ناكاموتو".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:59 | 2021-09-21
14:00 | 2021-09-21
12:47 | 2021-09-21
12:44 | 2021-09-21
12:39 | 2021-09-21
12:36 | 2021-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website