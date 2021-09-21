الكشف عن تمثال مؤسس "بيتكوين" الغامض

كشف فنان وأحد عشاق عملة "بيتكوين"، الخميس، النقاب عن أول تمثال في العالم يكرّم ساتوشي ناكاموتو، المخترع الغامض للعملة الرقمية.وصنع التمثال الذي نصب في العاصمة الهنغارية بودابست من البرونز، وجاء على هيئة شخص مقنع، في إشارة إلى الاسم المستعار الذي اتخذه مبتكر "البيتكوين" وهو ساتوشي ناكاموتو.وتعود فكرة صناعة التمثال لرجل الأعمال والصحفي المتخصص بالعملات الرقمية الهنغاري أندراس جيورفي، علمًا أن عملية تشكيله وعرضه قد تم تمويلها من أربع مؤسسات هنغارية، تعمل في مجال العملات المشفرة.

وفي حديث لـ"فرانس برس"، قال جيورفي: "في آذار الماضي، كنت أبحث عن العلاقة بين الفن الرقمي والبلوكتشين، وتساءلت مع نفسي: لماذا لا يكون لناكاموتو تمثال في بودابست؟".وأضاف: "يعكس شكل التمثال الغامض بدقة هوية مؤسس البيتكوين، وهو ما نجح فيه النحاتان تاماس جيلي وريكا جيرجيلي".ومن جانبه قال جيلي الذي صنع التمثال في ورشته الواقعة بضواحي بودابست: "مفهوم البيتكوين هو أن العملة ملك للجميع، والتمثال يعبّر عن ذلك لأننا صنعناه بحيث يعكس صورة وجه الشخص الذي يتأمله، كما لو أنه يقول كلنا ناكاموتو".