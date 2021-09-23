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مواليد 4 أبراج لا يحبّون تفوق أي شخص عليهم.. هل أنت منهم؟

Lebanon 24
23-09-2021 | 11:00
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في الوقت الذي يشعر فيه البعض بالسعادة لنجاح أحدهم، ويتمنون للآخرين تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في حياتهم، تجد بعض الأشخاص الذين يشعرون بغيرة شديدة وربما يحملون الكثير من المشاعر السلبية تجاه الآخرين، ويتمنون أن يزول نجاحهم.
أبراج شديدة الشعور بالغيرة

غالباً ما ينتج هذا النوع من الغيرة من انعدام الأمن والتعاسة وعدم الثقة في النفس. ولهذا يجب الحذر من الأشخاص الذين يشعرون بالغيرة لأن مشاعرهم السلبية قد تدفعهم لارتكاب بعد الحماقات.
 
ويمكنك التعرف على هؤلاء الأشخاص من خلال التعرف على السمات التي تحكم أبراجهم الفلكية، وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.
 
أكثر الأبراج شعوراً بالغيرة من الآخرين
 
برج الحمل
 
مواليد برج الحمل يعيشون في منافسة قوية للغاية مع من حولهم، ولا يشعرون بالسعادة عندما يصبح من حولهم أكثر نجاحاً منهم.

برج العذراء
 
لا يواجه مواليد برج العذراء مشكلة عندما يصبح الآخرون ناجحون، طالما أنهم لا يتفوقون عليهم، لكن عندما يحدث هذا، يقوم العذراء بالتخطيط والتلاعب والتآمر في كثير من الأحيان لكي يشعر غيرهم بالسوء أو إفشال نجاحهم.

برج العقرب
 
مواليد برج العقرب ليسوا من الأشخاص الذين يجدون السعادة في فرحة الآخرين، إنهم لا يشعرون بالرضا عندما يحدث شيء جيد للآخرين بدلاً منهم، ويصبحون قلقين وغيورين ويظهرون علامات الاستياء منهم.

برج الدلو
 
مواليد برج الدلو عادة لا يدسون أنوفهم في شؤون الآخرين، حتى يكتشفوا أسباب نجاحهم.
 
ويشعر مولود برج الدلو بعدم الأمان والثقة حيال حياتهم ويبدأ بمقارنة نفسه بالشخص الآخر.
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