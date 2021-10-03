نادل يحمل 31 طبقا مليئا بالطعام.. والدهشة تسيطر على الزبائن (فيديو)

أذهل نادل عربي الزبائن في مطعم بمدينة حيفا شمالي إسرائيل، عندما ظهر وهو يحمل 31 طبقا مليئا بالطعام دفعة واحدة دون أن يسقط أي منها.



وظهر الشيفات داخل مطعم للمأكولات البحرية، وهم يضعون عشرات الأطباق بين يدي النادل محمد، تمهيدا للسير بها وتقديمها للزبائن، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

ومضى محمد بين الطاولات بخفة حاملا الأطباق بشكل أثار إعجاب الزبائن الذين بادروا بالتصفيق له.



وأبدى الكثير من المعلقين إعجابهم بطريقة حمل النادي العربي للأطباق التي وصفوها بالصعبة للغاية، وقالوا إنها تحتاج إلى التدريب طويلا.