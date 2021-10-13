الحمل

مواجهات صعبة في مجال العمل، لكنّ التاريخ الجيّد يساعدك لتتخطى كل المصاعب

الثور

تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الأيام السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل

السرطان

يوم متقلب يخفف من الوهج السابق الذي نعمت به، وتشتاق إلى حبيب قديم أو تسترجع بعض الذكريات الحلوة وتفكر بمعاودة اللقاء

الأسد

لا تتمسك بآرائك بل ناقشها مع الزملاء، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك تحمل مفاجآت كبيرة

العذراء

الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيراً

الميزان

إذا عملت بجهد كبير ستنال حقك من أرباب العمل، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير

العقرب

تخضع لهزّات متتالية وقوية تدفعك نحو قرارات مهمة على أثر بعض التبدّلات والظروف المفاجئة

القوس

مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح اهميتها لعلك تجد آذاناً صاغية

الجدي

أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح

الدلو

يزداد رصيدك من النجاح في مجالك المهني، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل

الحوت

تتعرض للخداع والاستغلال من أحد الزملاء، فكن حذراً واستدرك الأمرقبل فوات الأوان