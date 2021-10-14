ظهور رموز "لعبة الحبار" في شارع بريطاني.. والشرطة توضح

دخلت الشرطة البريطانية على الخط بعد ظهور الرموز الشهيرة في سلسلة "لعبة الحبار" في إحدى شوارع البلاد الرئيسة.وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عددا من السائقين تساءلوا عن السبب وراء هذه الرموز الغامضة "مربع ودائرة ومثلث" في مقاطعة باركشر، فيما اعتقد بعضهم أنها تؤدي إلى "Squid Game".وهذه الرموز متطابقة مع الأشكال التي ظهرت في سلسلة "لعبة الحبار"، التي تبث على شبكة "نتفليكس".إلا أن الشرطة البريطانية سرعان ما وضحت سبب وضع هذه الرموز، قائلة إنه يجري استخدامها بشكل شائع لتوجيه سائقي المركبات الثقيلة.وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "مساء الخير على الجميع.. هذه الإشارة لن تقودك إلى سلسلة سكويد غيم الشهيرة".