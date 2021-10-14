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ظهور رموز "لعبة الحبار" في شارع بريطاني.. والشرطة توضح

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:00
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دخلت الشرطة البريطانية على الخط بعد ظهور الرموز الشهيرة في سلسلة "لعبة الحبار" في إحدى شوارع البلاد الرئيسة.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن عددا من السائقين تساءلوا عن السبب وراء هذه الرموز الغامضة "مربع ودائرة ومثلث" في مقاطعة باركشر، فيما اعتقد بعضهم أنها تؤدي إلى "Squid Game".

وهذه الرموز متطابقة مع الأشكال التي ظهرت في سلسلة "لعبة الحبار"، التي تبث على شبكة "نتفليكس".


إلا أن الشرطة البريطانية سرعان ما وضحت سبب وضع هذه الرموز، قائلة إنه يجري استخدامها بشكل شائع لتوجيه سائقي المركبات الثقيلة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "مساء الخير على الجميع.. هذه الإشارة لن تقودك إلى سلسلة سكويد غيم الشهيرة".
وأضافت: "إنها مجرد إشارات لسائقي المركبات الثقيلة.. توضح لهم اتجاهات التحويل أثناء أشغال الطرق".

وحقق المسلسل الكوري الجنوبي نجاحا مدويا على مستوى العالم عند عرضه الشهر الماضي، حيث حقق 111 مليون مشاهدة لأول مرة في تاريخ نتفليكس.

ويدور المسلسل المؤلف من 9 حلقات حول متسابقين يعانون من ضائقة مالية يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل 38.31 مليون دولار.
المصدر: روسيا اليوم
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