رصد مخلوق غامض جدًّا و"بعيد المنال" في قاع المحيط... (فيديو)

رصدت عدسات غواصة خلال رحلة استكشافية في أعماق المحيط مخلوقًا نادرًا اعتبره العلماء من أكثر المخلوقات الغامضة على كوكب الأرض، بسبب ندرة مشاهدته.



يعيش أحد أندر المخلوقات المصنفة في قائمة رأسيات القدم في الأعماق السحيقة من المحيط، لكن هذا المخلوق الغامض ما زال يثير حيرة العلماء بسبب غرابة شكله وندره رصده في الأعماق.

اكتشف طاقم سفينة أبحاث موجهة عن بعد تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا بعض العجائب المائية، لكن المخلوق الأخير اعتبر بمثابة "الشبح الغريب"، بسحب موقع "cnet".

وأشار المصدر، إلى أن العلماء رصدوا الحبار ذي الزعنفة الكبيرة "الفضائي" في أعماق المحيط بخليج المكسيك، حيث يصل طوله إلى 19.7 قدمًا (6 أمتار).



ويصنف العلماء هذا المخلوق ضمن فئة المخلوقات "بعيدة المنال" التي يصعب دراستها بسبب ندرة مشاهتها وحياتها الغامضة في أعماق المحيط بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها ودراستها.

NOAA Ship #Okeanos Explorer is safely docked in Port Canaveral, Florida, & our Windows to the Deep 2021 adventure is over. ICYMI, here's video of the bigfin squid (Magnapinna sp.) we encountered in Gulf of Mexico.



Read more about the discovery: https://t.co/0W9DTAXwWi pic.twitter.com/524WzdTY54 — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) November 15, 2021

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أميركا (NOAA)، في بيان صدر عنها الأسبوع الماضي: "كيف يستخدم الحبار ذو الزعانف بالضبط أذرعه ومخالبه، هذا أمر غير معروف".

وأضاف البيان: "هذه الزوائد (الأطراف) لها ماصات مجهرية، ويعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يستخدمها الحبار لاصطياد الفريسة التي تصطدم بالأذرع أسفل جسمه".