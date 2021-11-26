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المال سيتواجد في هذه الأبراج خلال عام 2022.. هل أنت من بينها؟ ‎

Lebanon 24
26-11-2021 | 00:30
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قبل أقل من شهر على بداية عام 2022، تخبرنا النجوم وحركة الكواكب عن الأبراج الأكثر حظاً في المال للسنة الجديدة.

 

فأين سيتواجد المال هذا العام وفي أي برج سيستقر؟

 

الجوزاء

ثمة مفاجآت كبيرة لبرج الجوزاء على الصعيد المالي في الـ 2022 حيث يجب أن يستغل الجوزاء هذا العام جيداً ليستفيد من كل دقيقة بشكل مثمر وبالأخص في شهر تشرين الثاني الذي سيكون شهر المال بالنسبة لمولود الجوزاء، ولكن يجب أن يوظف طاقاته وأحلامه وخططه لنقلها إلى العالم الواقعي.

 

السرطان

سنة 2022 ستكون سنة القرارات المالية الحاسمة بالنسبة لمواليد برج السرطان، ولكن سيحتاج لقليلاً من الحكمة والذكاء للتحكم في نفقاته، وسيكون المجال أمامه مفتوحاً ليأخذ المشورة والنصيحة ليقوم بعمل استثمارات والتزامات مالية على المدى الطويل، ولعل ثقته بنفسه ستعزز من اقتناص الفرص بشكل أكبر وسيحصل على عائدات كبيرة للادخار والاستثمار، ولكن احذر من الدخول في شراكة مع أشخاص غير موثوقين، لأنه من الممكن أن تنقلب الموازين رأساً على عقب.

 

العذراء

سنة 2022 ستكون فرصة جيدة لبيع وشراء العقارات والاستثمارات والتي سيجني ثمارها في أوائل فصل الخريف.

 

العقرب

النمو المالي الكبير سيكون حليفك أيها العقرب في 2022، وستجني ثمار تعبك طوال السنوات الماضية خلال هذا العام، وستصل في النهاية إلى نقطة لادخار الأموال التي ستساعده خلال السنوات القادمة، ولكن كما يقول المثل الحياة يوم معك ويوم عليك، فاستغل قوتك بشكل كبير هذا العام لتتجنب أي ضرر مادي في السنوات القادمة.

 

القوس

أيها القوس حتى لا تتعثر مالياً وحتى تتفادى أي مشاكل حاول ألا تقوم بعمل مشاريع مشتركة، وحاول أن تصب تركيزك عند الدخول في أي استثمارات، ولكن في بداية خريف 2022 تخلّ عن الحذر بشكل كامل، إذ ستجذب المال نحوك كالمغناطيس.

 

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