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منوعات
قطيع من النعام في مسيرة عجيبة وغريبة (فيديو)
Lebanon 24
11-01-2022
|
10:00
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فرت عشرات النعامات من مزرعة نعام في مدينة تشونغزو بجنوب الصين، وحققت مسيرة غير مسبوقة لفتت أنظار السكان في وسط المدينة.
وقالت قناة CGTN التلفزيونية البريطانية إن الجاني في الحادث هو بوابة الحظيرة في مزرعة النعام، والتي لم يتم إغلاقها بشكل صحيح. ونتيجة لذلك استطاعت الطيور العملاقة الهروب لتجوب المدينة.
وشاركت في المسيرة نحو 80 نعامة. وتم القبض على الطيور الكبيرة ذات الساقين الطويلتين والوزن المثير للإعجاب والذي يصل عادة إلى 100 كيلوغرام بمساعدة ضباط الشرطة. وأوضحت الوكالة أنه لم يتم القبض بالطبع على كل الطيور الهاربة.
وفوجئ الناس بالغزو المفاجئ للنعام في تشونغزو ، وبدأ سكان المدينة بتصوير مقاطع فيديو، حيث يمكن للمرء أن يرى كيف تسير الطيور بسرعة هائلة على الأسفلت، دون أي عقبات في طريقها مثل السيارات والأعمدة والأشجار. لكن، لحسن الحظ، لم يصب أحد من سكان المدينة بأذى.
( كومسومولسكايا برافدا)
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