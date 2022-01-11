منوعات

قطيع من النعام في مسيرة عجيبة وغريبة (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-905972-637774989585579124.jpg
Doc-P-905972-637774989585579124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرت عشرات النعامات من مزرعة نعام في مدينة تشونغزو بجنوب الصين، وحققت مسيرة غير مسبوقة لفتت أنظار السكان في وسط المدينة.

وقالت قناة CGTN التلفزيونية البريطانية إن الجاني في الحادث هو بوابة الحظيرة في مزرعة النعام، والتي لم يتم إغلاقها بشكل صحيح. ونتيجة لذلك استطاعت الطيور العملاقة الهروب لتجوب المدينة.

وشاركت في المسيرة نحو 80 نعامة. وتم القبض على الطيور الكبيرة ذات الساقين الطويلتين والوزن المثير للإعجاب والذي يصل عادة إلى 100 كيلوغرام بمساعدة ضباط الشرطة.  وأوضحت الوكالة أنه لم يتم القبض بالطبع على كل الطيور الهاربة.

وفوجئ الناس بالغزو المفاجئ للنعام في تشونغزو ، وبدأ  سكان المدينة بتصوير مقاطع فيديو، حيث يمكن للمرء أن يرى كيف تسير الطيور بسرعة هائلة على الأسفلت، دون أي عقبات في طريقها مثل السيارات والأعمدة والأشجار. لكن، لحسن الحظ، لم يصب أحد من سكان المدينة بأذى.
 
( كومسومولسكايا برافدا)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-01-11
08:00 | 2022-01-11
05:00 | 2022-01-11
04:40 | 2022-01-11
04:00 | 2022-01-11
03:00 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website