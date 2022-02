ترشيحات أوسكار 2022.. أفلام تتسابق في اقوى منافسة

جمع فيلم The Power of the Dog من نتفليكس 12 ترشيحا للأوسكار، متفوقا على أي فيلم آخر يتنافس للحصول على الجائزة الأرفع في مجال السينما في الحفل الذي من المقرر أن يقام في اذار المقبل، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.وأتى بعد الفيلم بعدد الترشيحات أفلام "Dune" و "Belfast" و fictionalized glimpse و"West Side Story"و"Don’t Look Up" و "King Richard" و"CODA" و"Licorice Pizza" و"Drive My Car" و"Nightmare Alley"، وأفلام أخرى.ونشرت الصحيفة تقييمات لكل هذه الأفلام في موقعها الإليكترونيThe Power of the Dogيدور الفيلم الذي تعرضه نتفليكس في مزرعة عائلية في ولاية مونتانا الأميركية في العشرينات من القرن العشرين، وحصل على ترشيحات لمختلف أقسام جوائز الأوسكار مثل أفضل ممثل وأفضل حوار وأفضل تصوير.Dunesحصل فيلم Dunes وهو فيلم للخيال العلمي على عشر ترشيحات، وتدور أحداثه على كوكب خيالي اسمه أراكيس بعد ثمانية آلاف عام من الآن.ويدور الصراع في الفيلم على "توابل" موجودة في الكوكب.Belfastحصل بلفاست على سبعة ترشيحات للجائزة، ويدور في آيرلندا الشمالية وسط الاضطرابات، ويتعادل بعدد التشريحات مع West Side Story وهو فيلم من إخراج، ستيفن سبيلبرغ، ويعيد إحياء مسرحية موسيقية بنفس الاسم.Don’t Look Upتربع الفيلم الذي أنتجته نتفلكس، وقام ليوناردو دي كابريو ببطولته، على قائمة أعلى المشاهدات في المنصة، وهو يتحدث عن نيزك يضرب الأرض فيما يحاول العلماء إقناع الحكومة بمواجهته، وحصل على ترشيحات لفئة أفضل فيلم.King Richardيروي الفيلم الذي يقوم ببطولته ويل سميث، قصة والد اسطورتي التنس، فينوس وسيرينا ويليامز، فيما يروي فيلم "CODA" قصة بلوغ سن الرشد لمراهق، وهو يعرض على منصة آبل.وبهذه الترشيحات يكون المخرج المشهور، ستيفن سبيلبرغ، حصل على ترشيحه الحادي عشر لجائزة أفضل مخرج، فيما أصبحت المخرجة كامبيون أول مخرجة أنثى تحصل على الترشيح مرتين.وواصل دنزل واشنطن، الذي يشارك في دور البطولة في فيلم "مأساة ماكبث"، سجله الشخصي كأكثر ممثل أسود ترشيحا في تاريخ جوائز الأوسكار.وحصلت المطربة بيونسي على أول ترشيح للأوسكار بحياتها عن أغنيتها "كن على قيد الحياة" من فيلم الملك ريتشارد.وسيبث حفل توزيع جوائز الاوسكار في 27 اذار على شبكة "اي بي سي" وسيكون هناك مضيف ومقدم للحفل للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بحسب الشبكة.