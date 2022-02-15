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ظاهرة غامضة.. تساقط مئات الطيور من السماء

Lebanon 24
15-02-2022 | 12:42
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شهدت سماء المكسيك مؤخرا، ظاهرة غريبة غامضة تمثلت بسقوط مئات من الطيور المهاجرة من الجو.

وأبلغ المواطنون في ولاية تشيواوا صباح يوم 7 شباط، عن عثورهم على مئات الطيور النافقة بمنطقة ألفارو أوبريغون.
 
 
وأظهرت فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة من طيور الشحرور، وهي تسقط فجأة على الأرض.

ووقعت الحادثة الغامضة للطيور المهاجرة من كندا، حيث تقصد المكسيك في فصل الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كذلك أظهرت فيديوهات عمليات جمع الطيور النافقة التي بدت بلا حراك في الشوارع.
 
وأشارت صحيفة "إل هيرالدو دي تشيواوا" المكسيكية، إلى أن طبيبا بيطريا أرجع الظاهرة الغريبة إلى استنشاق الطيور لأبخرة سامة، أو تعرضها للصعق الكهربائي بعد استراحتها على أسلاك الطاقة بأعداد كبيرة.

وأرجع عالم البيئة البريطاني ريتشارد بروتون الظاهرة إلى وجود طير جارح هاجم السرب الأمر الذي قد تسبب في فزع الطيور، وبالتالي اصطدامها بخط التيار الكهربائي وموتها صعقا.

جدير بالذكر أن السلطات المكسيكية قامت بأخذ عينات من الطيور النافقة بغرض إخضاعها للتشريح، من أجل معرفة سبب وفاتها.
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