موقف غريب!... شرطي يوقف سيارة لعدم إضاءة المصابيح ولكن هذا ما تفاجأ به (فيديو)

واجه شرطي أميركي موقفا طريفا عندما توجه إلى سيارة تتنقل في الليل بمصابيح مطفأة ولكنه فُوجئ بعدم وجود أحد داخلها.

ووثق اللقطة الطريفة أحد المارة بشوارع سان فرانسيسكو الأميركية في مقطع فيديو لاقى رواجا واسعا عبر مواقع التواصل.

“Ain’t nobody in it”. San Francisco police try to pull over driverless car, and seem completely perplexed, much to the amusement of onlookers. pic.twitter.com/i7JOzi2TcQ — Mike Sington (@MikeSington) April 12, 2022

وحسب موقع "فرانس24"، فإن تنقل السيارة بمصابيح مطفأة أثار ريبة شرطة سان فرانسيسكو، فقررت توقيف السيارة.

ويظهر في الفيديو شرطي يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم: "لا أحد في الداخل! هذا جنون"، وتنطلق بعدها السيارة ذاتية القيادة تلقائياً للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.