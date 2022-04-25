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نشر فيديو لأردوغان يثير الجدل... هذا ما تضمنه!

Lebanon 24
25-04-2022 | 05:00
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نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو ظهر فيه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان وهو يلعب كرة الطاولة مع طلاب الجامعات في اسطنبول.

وتم تسجيل الفيديو عندما زار أردوغان سكن طلاب جامعة معمار سنان وشارك معهم في حفل إفطار، وبعد الدردشة مع الطلاب، شاركهم في لعب تنس الطاولة.

وتفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو واعتبر البعض أن أردوغان يلعب التنس بكل نشاط وحيوية كشاب في الثلاثينيات من عمره.
 
 
 
 
 
كما أُعجب رواد آخرون بطريقة لعب أردوغان الاحترافية للتنس.
 
مع ذلك، تعرض أردوغان، للسخرية أيضا، بسبب إمساكه "الخاطىء" بالمضرب.

وشارك الفنان المسرحي التركي، لفانت أوزومجو، صورة أردوغان وهو يلعب، كاتبا: "عندما لا تعرف كيفية اللعب، يجب عليك على الأقل أن تتعلم".

وكتب أحد رواد "تويتر" بسخرية على ما يبدو: "إنه يفوز دائما عندما يحملها بهذه الطريقة، إنها القبضة المحلية والوطنية".
 
المصدر: روسيا
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