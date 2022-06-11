من هي الطبيبة اللبنانية التي يحتفي بها "غوغل"؟

Advertisement

احتفل محرك البحث العالمي جوجل، اليوم الجمعة، بالطبيبة اللبنانية سنية حبوب، حيث غيّر شعاره المعتاد،بصورة الطبيبة، وهي ترتدي البالطو الأبيض، وحول رقبتها السماعة الطبية، وحاملة في يديها دفتر ملاحظات المرضى، بينما تظهر في الخلفية، مجموعة من الطبيبات.سنية حبوب هي أول طبيبة لبنانية تغادر وطنها لدراسة الطب، لأن النساء حينها لم يتم قبولهن في الجامعة الأمريكية في لبنان، لذا قررت أن تخرج من البلاد، كما أنها العربية الوحيدة التي تخرجت من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، بعدما حصلت على شهادة الطب عام 1931م، وعملت بعدها في الصليب الأحمر اللبناني.لم تعمل حبوب في الصليب الأحمر فحسب؛ بل شاركت في تأسيس جمعيته اللبنانية، وأصبحت بعدها عضوة في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات، وجمعية الشابات، بالإضافة إلى مستشفى المقاصد، حيث كانت شخصية مُلهمة لغيرها من النساء.كرمت الحكومة اللبنانية، الدكتورة سنية حبوب؛ بعد 50 عاما من خدماتها الطبية التي تفانت في تقديمها لبلدها، وحصلت على ميدالية الصحة عام 1982، كما أُطلق على أحد شوارع بيروت اسم سنية حبوب.ولدت الدكتورة اللبنانية عام 1901، لأب يُدعى مصطفى حبوب، يعمل في تجارة الجلود، وأم لم تتعلم القراءة والكتابة؛ لذلك أصرت على تعليم ابنتها.وبعد تحقيقها رغبة والدتها وتعلمت الطب وتدربت في الخارج؛ عادت سنية لتفتح عيادتها في بيروت، واهتمت بالنساء بشكل خاص، حيث قدمت خدماتها مجانًا لمن لم تستطع منهن تحمل التكاليف.تزوجت سنية حبيبي من الصحافي اللبناني محمد النقاش، بعد عودتها إلى بيروت، وأنجبت منه ابنتين، قبل أن تفارق الحياة عام 1983، في عمر الـ82 عاما.