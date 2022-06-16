داخلها عقارب وأفاعي سامة... طفل يسقط في بئر عمقها 24 مترًا وبعد 4 أيام هذا ما حصل

تمكن عمال الإنقاذ في الهند من إنقاذ الطفل العالق في بئر عمقها 24 مترا منذ 4 أيام، رغم وجود عقارب وأفاعي سامة وعدم القدرة على التواصل معه مباشرة.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يظهر الطفل الذي تم إنقاذه وتفاصيل العملية التي تكللت بالنجاح بعد 4 أيام متواصلة من العمل.

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Indian emergency workers have rescued a 10-year-old boy who had been trapped in a narrow well for more than four days. pic.twitter.com/QjNzGbHUKR — South China Morning Post (@SCMPNews) June 15, 2022

وكان الطفل الذي يدعى راهول ساهو، 10 سنوات، يلعب في الفناء الخلفي لمنزله ولاية تشاتيسغار وسط البلاد، الجمعة الماضي، قبل أن يسقط في البئر.

وواجه عمال الإنقاذ صعوبات كثيرة خلال عملهم لأن الطفل أصم وأبكم، ما جعل عملية التواصل معه في غاية الصعوبة.

لكنهم تمكنوا من إمداده بأنبوب أكسجين ساعده في البقاء على قيد الحياة حتى تم الوصول إليه عبر نفق ضيق قام عمال الإنقاذ بحفره.

ولفتت الصحيفة إلى أن وجود عقارب وأفاعي سامة داخل البئر كان من أبرز التحديات التي واجهت عمال الإنقاذ خلال عملهم.