أنجبت توأمين من رجلين مختلفين... اليكم القصة كاملة (فيديو)

Advertisement

من النادر جدا أن تحمل امرأة بتوأمين من رجلين مختلفين، لذلك ليس في سجل التاريخ إلا 19 حالة مسجلة فقط ضمن ما يسميه العلماء "Superfecundation" أو "إخصاب فائق" لبيضتين أو أكثر بالدورة نفسها، حتى تم التعرّف أمس الأربعاء فقط إلى ما زادت معه الحالات واحدة جديدة، عن برازيلية عمرها 19 سنة، اكتشفت في يناير الماضي أن توأمين وضعتهما منذ 16 شهرا، ليسا "متطابقين" كما التوائم العاديين، وثبت من فحوصات الحمض النووي أن كلا منهما تبرعم ونما وعاش مدة الحمل في رحمها من أب مختلف.خبر الأم التي لم تذكر اسمها صحيفة "O Globo" الموصوفة برصينة والأوسع انتشارا في البرازيل، وطالعته "العربية.نت" بموقعها أمس الأربعاء، فتح شهية وسائل إعلامية عدة في العالم وبقية الولايات البرازيلية، الى درجة أن بعضها أوفد مراسلين الى حيث تقيم أم التوأمين في مدينة "Mineiros" بجنوب ولاية Goiás في وسط البرازيل.لكن أحدا من الموفدين لم يفلح بما لم تفلح به "أو غلوبو" أيضا، وهو لقاء الأم، بل تحدث فقط الى من أشرف على ولادة توأميها وأجرى عليهما فحوصات، وأهمها الحمض النووي، وهو الدكتور Túlio Franco الذي تنهد وقال إن "الحالة نادرة جدا، ولا أعتقد أني سأشهد مثلها في حياتي" وروى للصحيفة ما ذكرته الأم له، ونجده في فيديو معروض أعلاه، وهو الوحيد بالانجليزية عما حدث معها.