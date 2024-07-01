Advertisement

فنون ومشاهير

ريهام عبد الغفور تبكي في أول لقاء إعلامي بعد رحيل والدها

Lebanon 24
01-07-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1218096-638554625924818240.jpg
Doc-P-1218096-638554625924818240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت النجمة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" برومو أولى حلقات برنامج "بالمايك والقلم"، الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز أحمد، وتحلّ فيه ضيفةً في أول لقاء إعلامي لها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.
Advertisement

وظهرت ريهام في برومو البرنامج وهي تتحدث عن حياتها وأعمالها الفنية، ليتطرق الحوار إلى وفاة والدها، حيث أوضحت أن رحيله كان صدمة شديدة لها قائلةً: "اتكسرت بكل معنى الكلمة، وفقدت أكتر إنسان بيحبني في الدنيا، وأكتر إنسان أمان وأعز إنسان وصديقي المقرّب، وكانت خسارة كبيرة"، لتهار بعدها في البكاء.
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:33 | 2024-07-01
13:00 | 2024-07-01
11:40 | 2024-07-01
09:26 | 2024-07-01
08:36 | 2024-07-01
07:11 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24