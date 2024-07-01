ريهام عبد الغفور تبكي في أول لقاء إعلامي بعد رحيل والدها

Advertisement

(لها)

نشرت النجمة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" برومو أولى حلقات برنامج "بالمايك والقلم"، الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز أحمد، وتحلّ فيه ضيفةً في أول لقاء إعلامي لها بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.وظهرت ريهام في برومو البرنامج وهي تتحدث عن حياتها وأعمالها الفنية، ليتطرق الحوار إلى وفاة والدها، حيث أوضحت أن رحيله كان صدمة شديدة لها قائلةً: "اتكسرت بكل معنى الكلمة، وفقدت أكتر إنسان بيحبني في الدنيا، وأكتر إنسان أمان وأعز إنسان وصديقي المقرّب، وكانت خسارة كبيرة"، لتهار بعدها في البكاء.