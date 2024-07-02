تركت العريس يرقص وحده... عروس شابة تثير جدلاً بسبب تامر حسني (فيديو)

أثارت عروس تونسية الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصوّر ظهر فيه الفنان المصري تامر حسني وهو يُحيي حفل زفافها، الذي شهد تجهيزات ضخمة وحضوراً كبيراً للفنانين في تونس.



وبدت العروس خلال الحفل كأنها إحدى معجبات تامر، حيث التقطت بهاتفها المحمول الكثير من الصور السيلفي، وهي ترقص مع تامر حسني، تاركةً العريس يرقص وحده، وهو ما دفع تامر الذي شعر بالحرج لاحتضان العريس وتقريبه من العروس ليرقصا على أنغام أغنية "هدلعني"، وسط تفاعل الحضور معهم.

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