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فنون ومشاهير

"المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" نعى الممثل محمد الكبي

Lebanon 24
03-07-2024 | 06:19
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نعى رئيس "المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت"  محمد العاصي  في بيان، "الممثل البيروتي القدير" الفنان محمد الكبي.
وقال:"الدراما اللبنانية تودع عميد الممثلين اللبنانين عن عمر يناهز ال ٩٧ عاماً، بعد ان أغنى الدراما اللبنانية و العربية بالكثير من الاعمال التلفزيونية و الاذاعية في الزمن الجميل. كان فناناً وانساناً، متواضعاً رب عائلة كريمة واصيلة، يحظى باحترام وتقدير زملائه و معجبيه، بيروتي اصيل، ابن منطقة طريق الجديدة".
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فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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