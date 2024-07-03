"المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" نعى الممثل محمد الكبي

نعى رئيس "المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" محمد العاصي في بيان، "الممثل البيروتي القدير" الفنان محمد الكبي.

وقال:"الدراما اللبنانية تودع عميد الممثلين اللبنانين عن عمر يناهز ال ٩٧ عاماً، بعد ان أغنى الدراما اللبنانية و العربية بالكثير من الاعمال التلفزيونية و الاذاعية في الزمن الجميل. كان فناناً وانساناً، متواضعاً رب عائلة كريمة واصيلة، يحظى باحترام وتقدير زملائه و معجبيه، بيروتي اصيل، ابن منطقة طريق الجديدة".

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