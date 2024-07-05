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فنون ومشاهير
"ولعت" بين أصالة وأحلام بسبب أغنية.. والأخيرة تطالب بمبلغ مالي فما القصة؟
Lebanon 24
05-07-2024
|
09:15
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ما تزال ردود الفنانتين أحلام الشامسي وأصالة نصري موضع شد وجذب، لا سيما أنهما مستمرتان في التعليق على جدل تشابه لحن أغنيتهما "بتسألني" و"صوت الأنا" الذي أثاره الجمهور.
وقد شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمة السورية، وهي ترد على سؤالٍ بخصوص أغنيتها "الكرسي" الذي علقت عليها أحلام مؤخرًا، إذ قالت إنها ترغب بتغيير اسم الأغنية إلى "صوفا"، مُشيرةً إلى أن هناك كرسيًا واحدًا موجودًا عند أحلام، التي لقبتها بـ"الملكة"، لذلك قررت أن تعتمد اسماً آخر لها.
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وكانت أحلام قبل الفيديو، قد شاركت تغريدة عبر حسابها في منصة "x" تضمنت مقطعًا من أغنيتها "موعدنا الأخير" كتبت فيها: وكرسي بآخر المفرق.. كنا حب به نغرق تعب ناداك صرخ هز القناديل وطفت من له يرجعنا لموعدنا الأخير، ما اعتبره المتابعون رسالةً مبطنة لتسليطها الضوء على التشابه بين أغنيتها وأغنية أصالة.
وردًا على فيديو أصالة، طلبت أحلام من زميلتها التركيز على فقرتها الغنائية في حفلة "ليلة وردة"، إضافةً إلى دفع مبلغ مالي مقابل الحملة الدعائية التي قدمتها لها بتعليقاتها الأخيرة حول الألبوم، والبلبلة التي أحدثتها عبر منصة "x". (فوشيا)
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