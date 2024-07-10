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فنون ومشاهير

على طريقتها.. هكذا عايدت ليال الإخنيار شقيقتيها (صورة)

Lebanon 24
10-07-2024 | 15:52
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عايدت الإعلامية ليال الاختيار شقيقتيها التوأم بمناسبة عيد ميلادهما.

وشاركت الاختيار مع متابعيها عبر خاصيّة الـ"ستوري"، صورة جمعتها بهما، وعلّقت قائلة: "أعلم أنكما تكبران ولكن تبقيان بمثابة طفلتين بنظري.. أنتما هدية للعالم وبالنسبة لي".
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