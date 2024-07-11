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فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يطلب الزواج من إليسا على الهواء.. فمن هو وكيف ردّت؟

Lebanon 24
11-07-2024 | 07:15
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مازح الفنان المصري عمرو سعد، الفنانة اللبنانية إليسا، في الحلقة الثانية من برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه رفقة شقيقه الفنان أحمد سعد، بطلبه الزواج منها، حيث أكد لها حصوله على موافقة زوجته شيماء فوزي، مع وضع عدة شروط من الأخيرة، كان بينها بقاء عمرو وإليسا في منزلها.
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لكن إليسا، أبدت رفضها القاطع لحديث عمرو، مؤكدة عدم قبولها بناء سعادتها على حساب أي امرأة أُخرى، لكونها تُعد مناصرة لحقوقها، ومن المستحيل إقناعها بعكس ذلك، عدا عن أنها تتمتع "بالتميز"، ولا تقبل مشاركة أي امرأة أخرى بزوجها.

وفي السياق، أكدت إليسا مرورها بعلاقة حب مع رجل متزوج، حيث أخفى الأمر عليها في البداية، ثم صارحها بحقيقة زواجه، لتقرر بدورها "الرحيل" دون العودة بحسب تعبيرها. (فوشيا)
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