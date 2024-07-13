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فنون ومشاهير

بعد خلافهما.. نادين الراسي توجه رسالة لزياد برجي وفيليب أسمر

Lebanon 24
13-07-2024 | 14:30
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وجهت الممثلة نادين الراسي رسالة إلى الفنان زياد برجي والمخرج فيليب أسمر بعد الخلاف الذي حصل بينهما مؤخراً بسبب تصريحات الأخير التي أدلى بها خلال حلوله ضيفاً في أحد البرامج.
وكتبت الراسي عبر حسابها على إكس: "امسحوها بقلبي پليز كلّنا منعرِف سيِّئات الهوا كتيرة لأنّو المسؤوليّة كبيرة بسّ كلّنا يا خَيّي وقعنا فيها وتعثّرنا مرّات وإنت أكتر حدا بيعرِف إنّو مرّات الفنّان بيدفع من جيبته للتقني من ورا المشاكل اللي بتصير من شركات الإنتاج بسّ بليز مش إنتوا. إنتو إخواتي وبيكفيني من هالوجع".
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وتوجهت الراسي في منشور آخر إلى الفنان زياد برجي وكتبت: "مستَحيل حدا يشكِّك بنفسيّتك وقلبك الطيّب وكرَمَك ومواقفك وخصوصي لحلّ مشاكِل أصغر تقني باللوكيشن في حال ظُلِم من الإنتاج، خيي وبعرفك". (lbc)
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