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فنون ومشاهير

النجم جوني ديب يواعد شابة تصغره بـ33 عاما

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:20
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وجد الفنان العالمي جوني ديب، الحب مجددًا في أحضان شابة تصغره في السن، وذلك بعد فترة مضطربة شابتها معارك قانونية وتدقيق على حياته الشخصية.
وفي التفاصيل، كشف موقع "ديلي ميل البريطاني"، أن نجم "قراصنة الكاريبي"، البالغ من العمر 61 عامًا، على علاقة رومانسية مع شابة روسية حسناء، تدعى يوليا فلاسوفا، تصغره بـ33 عامًا، والتي تصادف أيضًا أنها خبيرة تجميل وعارضة أزياء ماهرة.
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ورصدت عدسات الباباراتزي الثنائي معًا خارج مهبط طائرات الهليكوبتر في لندن، يوم الخميس الماضي، إذ بدا عليهما الانسجام والسعادة معًا.
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