29
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يُعلن عن مُفاجأة جديدة
Lebanon 24
18-07-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
استطاع الفنان حسام حبيب أن يتجاوز أزمته الأخيرة مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب سريعاً، حيث أعلن مفاجأة لجمهوره وهي انتهاؤه من تسجيل أغنيته الجديدة "اثبتلي حبك"، والتي كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، لكن تم تأجيلها بسبب المشاكل التي مرّ بها.
Advertisement
أغنية "اثبتلي حبك" لحسام حبيب، هي من ألحان تيام علي، وكتابة أدهم معتز، وتوزيع النابلسي، ومن المقرر أن تكون ضمن الأغاني التي يطرحها خلال موسم الصيف الحالي.
وكان حسام حبيب قد تعرّض أخيراً لأزمة مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وقد بدأت الأزمة بتحرير شيرين محضراً في قسم الشرطة بالتجمع، اتّهمت فيه حسام بالتعدي عليها بالضرب داخل استوديو وإصابتها بجروح بليغة، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته باتهام شيرين له بالاعتداء عليها وتحطيم الاستوديو، ليفاجئ حسام الجميع بأن الاستوديو ملكه وأن شيرين هي مَن حطّمته، وقدّم دليلاً فيديو تظهر فيه شيرين ثائرة غاضبة وهي تحطم محتويات الاستوديو. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. الممثلة سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. الممثلة سارة ابي كنعان تحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجها (صور)
01:01 | 2024-07-18
18/07/2024 01:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!
Lebanon 24
بعد فترة.. هذا ما ستشهده الكهرباء!
01:30 | 2024-07-18
18/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة
Lebanon 24
العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة
01:49 | 2024-07-18
18/07/2024 01:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتألق بإطلالة صيفية مع خطيبها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى تتألق بإطلالة صيفية مع خطيبها (صور)
03:49 | 2024-07-18
18/07/2024 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر وببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستمتع بإجازة صيفية مع زوجها محمد صوفان وابنها في موناكو (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر وببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستمتع بإجازة صيفية مع زوجها محمد صوفان وابنها في موناكو (صور)
03:25 | 2024-07-18
18/07/2024 03:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:30 | 2024-07-18
زوجة ولي عهد الأردن في آخر إطلالة.. بطن منتفخ في الأشهر الأخيرة من الحمل (فيديو)
11:30 | 2024-07-18
ممثل عربي شهير يحتفل بخطوبة ابنته.. جمالها حديث المتابعين! (صورة)
09:30 | 2024-07-18
وفاة شاعر معروف.. مات عطشاً! (صورة)
08:25 | 2024-07-18
تُوفي قبل عام.. كارين سلامة تستذكر شقيقها الراحل: "أخ يا خيي" (صورة)
06:23 | 2024-07-18
بطل مسلسل "باب الحارة" يكشف لأوّل مرّة: "بحبّ يكون عندي الجنسيّة اللبنانيّة" (فيديو)
04:42 | 2024-07-18
ببكيني أسود وعقد من الألماس.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها وتستمتع بوقتها في البحر الأحمر (صور)
فيديو
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
Lebanon 24
"برة.. برة".. بن غفير يصرخ على نائبين عربيين ويصفهما بـ "إرهابيين" (فيديو)
00:21 | 2024-07-18
19/07/2024 00:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
19/07/2024 00:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
19/07/2024 00:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24