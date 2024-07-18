بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يُعلن عن مُفاجأة جديدة

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استطاع الفنان حسام حبيب أن يتجاوز أزمته الأخيرة مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب سريعاً، حيث أعلن مفاجأة لجمهوره وهي انتهاؤه من تسجيل أغنيته الجديدة "اثبتلي حبك"، والتي كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، لكن تم تأجيلها بسبب المشاكل التي مرّ بها.أغنية "اثبتلي حبك" لحسام حبيب، هي من ألحان تيام علي، وكتابة أدهم معتز، وتوزيع النابلسي، ومن المقرر أن تكون ضمن الأغاني التي يطرحها خلال موسم الصيف الحالي.وكان حسام حبيب قد تعرّض أخيراً لأزمة مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وقد بدأت الأزمة بتحرير شيرين محضراً في قسم الشرطة بالتجمع، اتّهمت فيه حسام بالتعدي عليها بالضرب داخل استوديو وإصابتها بجروح بليغة، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته باتهام شيرين له بالاعتداء عليها وتحطيم الاستوديو، ليفاجئ حسام الجميع بأن الاستوديو ملكه وأن شيرين هي مَن حطّمته، وقدّم دليلاً فيديو تظهر فيه شيرين ثائرة غاضبة وهي تحطم محتويات الاستوديو. (لها)