فيلم نانسي عجرم وعمرو دياب في رأس السنة؟

يبدو أن مشروع الفيلم الذي سيجمع النجمة نانسي عجرم والفنان عمرو دياب سيولد بداية السنة المقبلة. وأن أشهر فصل الخريف ستشهد على تصوير الفيلم الذي يدعمه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، وهو من أقنع عجرم بالمشاركة الى جانب زميلها المغني عمرو دياب، وقالت المعلومات إن كل ما يخطر على بال المتابع، ستجد له مكانًا في الفيلم من قصة حب، إلى الشغف، بالموسيقى والفنون.

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في سياق متصل، أحيت النجمة نانسي عجرم مجموعة من الحفلات ومنها على وجه الخصوص: حفلات زفاف في الاردن، والعاصمة اللبنانية وكذلك تستعد لاحياء مهرجان جبيل الدولي في لبنان، نهاية الشهر الحالي، والذي زاد الاقبال على تذاكره بحسب مكتبها الاعلامي، بعدما سرت شائعات عن قلة المبيعات.

(نواعم)