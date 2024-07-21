Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما تمنّى الموت... الممثل جوليان فرحات يتحدّث عن ماغي بوغصن: "قطعت برزقي"

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:31
A-
A+
Doc-P-1224877-638571623424037828.jpg
Doc-P-1224877-638571623424037828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدّث الممثل جوليان فرحات عن خلافه مع الممثلة ماغي بوغصن، وقال "ما عندي شي شخصيّاً معها، ما يعرف إذا هي عندها شي ضدي شخصيّاً".
 
 
وأضاف فرحات: "بوغصن "قطعت برزقي"، وأنّها مستعدّ لمسامحتها".
 
 
وأشار إلى أنّ بوغصن ربما لديها مشكلة مع شخصيته، وتابع: "يمكن شكلي ما عجبها".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ فرحات قال في وقت سابق إنّه يتمنّى الموت، بسبب إستبعاده عن المشاركة في المسلسلات. (رصد لبنان 24)
 
 
Advertisement
 
 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:50 | 2024-07-21
09:15 | 2024-07-21
07:00 | 2024-07-21
04:25 | 2024-07-21
03:32 | 2024-07-21
01:43 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24