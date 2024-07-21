بعدما تمنّى الموت... الممثل جوليان فرحات يتحدّث عن ماغي بوغصن: "قطعت برزقي"

تحدّث الممثل جوليان فرحات عن خلافه مع الممثلة ماغي بوغصن، وقال "ما عندي شي شخصيّاً معها، ما يعرف إذا هي عندها شي ضدي شخصيّاً".

وأضاف فرحات: "بوغصن "قطعت برزقي"، وأنّها مستعدّ لمسامحتها".

وأشار إلى أنّ بوغصن ربما لديها مشكلة مع شخصيته، وتابع: "يمكن شكلي ما عجبها".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فرحات قال في وقت سابق إنّه يتمنّى الموت، بسبب إستبعاده عن المشاركة في المسلسلات. (رصد لبنان 24)