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فنون ومشاهير
شقراء وجميلة.. تعرفوا إلى شقيقة الإعلامية أنابيلا هلال (صور)
Lebanon 24
27-07-2024
|
03:16
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت انابيلا برفقة شقيقتها مارينالا .
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ولفتت مارينالا الأنظار بجمالها، فهي شقراء وبعينين ملونتين وتشبه كثيرا شقيقتها.
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