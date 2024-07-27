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فنون ومشاهير

شقراء وجميلة.. تعرفوا إلى شقيقة الإعلامية أنابيلا هلال (صور)

Lebanon 24
27-07-2024 | 03:16
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نشرت المذيعة ومقدمة البرامج أنابيلا هلال صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت انابيلا برفقة شقيقتها مارينالا .
 
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ولفتت مارينالا الأنظار بجمالها، فهي شقراء وبعينين ملونتين وتشبه كثيرا شقيقتها.


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