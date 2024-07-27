العثور على ترسانة من الأسلحة داخل منزل أحد أشهر الممثلين.. وهذا ما قرّره القضاء

حَفظَ القضاء الفرنسي قضية ضبط 72 سلاحاً نارياً في منزل الممثل آلان ديلون.



واتُخذ القرار من دون سماع إفادة الممثل البالغ من العمر 88 عاماً "نظراً إلى ضعفه" و"بناءً على رأي طبي"، فيما أشارت النيابة العامة إلى "الأمر بإتلاف كل الأسلحة النارية والذخيرة".

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وعثر المحققون على ترسانة كاملة خلال مداهمتهم لمنزل ديلون، تضم 72 قطعة سلاح، وأكثر من ثلاثة آلاف طلقة ذخيرة، إلى جانب منصة للرماية في بيت الممثل الذي يهوى جمع الأسلحة النارية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن التحقيق أظهر أن الممثل "لم يسبق أن صرّح للشرطة عن هذه الأسلحة ولم يطلب الترخيص لحيازتها". (الامارات 24)