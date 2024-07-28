كيف علّق والدي ندى كوسا على فوز ابنتهما؟

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بعد إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024، وتوجيها باللقب، أطل والدا ندى كوسا عبر قناة الـLBCI ليصف كل منهما شعورهما بعد الفوز.وقال بسام، والد ندى: "كنت واثقاً بنسبة 90% من أنها ستفوز باللقب، فهي تمتلك كل المقومات من جمال الشكل والروح الجميلة، وشو بدك أحسن من هيك ملكة."وأضاف: "الله يوفقها لتتمكن من تمثيل بلدها وشعبها بالشكل الأمثل."أما والدتها جوديت، فهنأت جميع المشتركات على وصولهن إلى هذه المرحلة، ووجهت لابنتها كلمة قالت فيها: "توجهي إلى الأمام، ويمكنك تحقيق خياراتك مهما كانت. هي من قررت أن تدخل هذه المسابقة، ونجحت."أما عن مدى الشبه بين ندى ووالديها، فردّ الأب على الفور: "تشبه والدتها، وهي تربيتها".