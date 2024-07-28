Advertisement

فنون ومشاهير

كيف علّق والدي ندى كوسا على فوز ابنتهما؟

Lebanon 24
28-07-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1227458-638577564207346293.png
Doc-P-1227458-638577564207346293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد إعلان فوز ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2024، وتوجيها باللقب، أطل والدا ندى كوسا عبر قناة الـLBCI ليصف كل منهما شعورهما بعد الفوز.

وقال بسام، والد ندى: "كنت واثقاً بنسبة 90% من أنها ستفوز باللقب، فهي تمتلك كل المقومات من جمال الشكل والروح الجميلة، وشو بدك أحسن من هيك ملكة."
Advertisement

وأضاف: "الله يوفقها لتتمكن من تمثيل بلدها وشعبها بالشكل الأمثل."

أما والدتها جوديت، فهنأت جميع المشتركات على وصولهن إلى هذه المرحلة، ووجهت لابنتها كلمة قالت فيها: "توجهي إلى الأمام، ويمكنك تحقيق خياراتك مهما كانت. هي من قررت أن تدخل هذه المسابقة، ونجحت."

أما عن مدى الشبه بين ندى ووالديها، فردّ الأب على الفور: "تشبه والدتها، وهي تربيتها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:35 | 2024-07-28
11:03 | 2024-07-28
09:14 | 2024-07-28
08:48 | 2024-07-28
04:00 | 2024-07-28
03:30 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24