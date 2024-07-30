"متقدرش تشيل نص فيلم"... أحمد السبكي يرد على تصريحاته ضد ياسمين صبري

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رد المنتج أحمد السبكي، على التصريحات المنسوبة إليه بأن الفنانة ياسمين صبري "متقدرش تشيل نص فيلم"، مشيراً إلى أن هذا التصريح مفبرك وتم عمل مونتاج لتصريحاته حتى تصبح بهذا الشكل.وفي مداخلة مع برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، قال أحمد السبكي: "تصريحي عن ياسمين صبري غير صحيح، وتشيل أم الأفلام، هو أنا أطول أشتغل معاها، مفيش الكلام ده ودي حبيبتنا واشتغلت معانا قبل كدة في فيلم الديزل مع محمد رمضان وهي نجمة وبطلة".وأشار أحمد السبكي إلى أن ذلك التصريح أزعجه للغاية، لأنه أراد أن لا تغضب ياسمين صبري منه بسبب تلك الأقاويل.على جانب آخر، بدأت قناة ON عرض مسلسل "رحيل" لياسمين صبري، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.المسلسل يدور في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسا على عقب، وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل.