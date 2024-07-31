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فنون ومشاهير

تمام بليق: لهذا السبب وضعت ضيوفي داخل التابوت.. "كنت بدي أدفنن"

Lebanon 24
31-07-2024 | 09:30
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تحدّث مُقدّم البرامج تمام بليق عن سبب وضعه ضيوفه في التابوت، خلال فقرة ضمن برنامجه الذي كان يُقدّمه على قناة "الجديد"، وقال "رايحة على التابوت أو مش رايحة؟"
 
 
وأضاف أنّ الهدف من وضع ضيوفه داخل التابوت هو توجيه سؤال لهم "شو ناطرين قبل ما تموتوا؟"
 
 
وأشار إلى أنّ التابوت هو رمزٌ للفقرة وجرأة منه، وقال: "كنا منا نعمل شي أكثر من هيك، كنا منا ندفنن". (رصد لبنان 24)
 
 
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