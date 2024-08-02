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فنون ومشاهير

هنا الزاهد وياسمين صبري في عمل سينمائي جديد

Lebanon 24
02-08-2024 | 16:53
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كشف المخرج معتز التوني عن تحضيرات فيلم سينمائي جديد، يجمع بين النجمتين ياسمين صبري وهنا الزاهد.

وفي تصريحات لبرنامج "سينماتك" قال معتز التوني: "في فيلم كان جايلي في شهر ديسمبر أو يناير، مع ياسمين صبري وهنا الزاهد، ده مشروع لكن لسه مفيش حاجة حقيقية أو ورق حقيقي".
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وعليه، بدأت قناة ON عرض مسلسل "رحيل" لياسمين صبري، بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد صيام، عارفة عبد الرسول، عزت زين، حازم سمير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام، ويتكون من 15 حلقة.
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