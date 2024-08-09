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فنون ومشاهير

اختلفت مع المخرجة وغادرت تركيا على الفور.. انسحاب الممثلة اللبنانية الشهيرة من بطولة مسلسل "ايزيل"!

Lebanon 24
09-08-2024 | 02:06
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ترددت أنباء عن مغادرة الممثلة اللبنانية ريتا حايك تركيا، بعد أيام قليلة من بدء تصوير النسخة المعربة من "ايزيل".

وتفاوتت الأنباء حول السبب وراء خروج حايك من العمل، الذي حظي باهتمام الجمهور الواسع، وانتشرت العديد من الأسباب غير المؤكدة.
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وبحسب بعض التسريبات المتداولة، فإن حايك والتي كان من المقرر أن تقدم بدور البطولة النسائية قد تم استبعادها من قبل المخرجة التركية بانال طايري، التي سبق وأن قدمت مسلسل "زهرة الثالوت"، بسبب ضعف أدائها.
وقالت تسريبات أخرى إن حايك انسحبت من العمل بعد خلافات عديدة مع المخرجة، وأنها غادرت تركيا على الفور، فيما ما يزال اسم الفنانة المقرر أن تكون بديلة لها مجهولًا.

ويشارك في بطولة النسخة المعربة من مسلسل "ايزيل" التركي الشهير النجم السوي باسل خياط، إلى جانب عباس النوري، أحمد الأحمد، سامر المصري، إيهاب شعبان وآخرون.(البوابة)



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