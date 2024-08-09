بالفيديو: هكذا اعتقلت شرطة باريس مغني راب شهير... والسبب مشاجرة مع حارسه الشخصي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصوّرة تظهر ترافيس سكوت وهو يُقتاد من فندق خمس نجوم في باريس مكبل اليدين بعد إلقاء القبض عليه بسبب مشاجرة مع حارسه الشخصي.

يبدأ الفيديو بمغني الراب الأميركي، حيث يتم جره عبر ردهة فندق "فور سيزونز" في منطقة جورج الخامس من قبل ثلاثة رجال شرطة، قبل أن يتم اقتياده بقوة إلى سيارة شرطة كانت تنتظره ويداه مقيدتان خلف ظهره.

ولم يتفوه سكوت بأي كلمة للحاضرين والمصورين الذين يحاولون سؤاله عما حدث، عندما دفعه الضباط إلى المقعد الخلفي للسيارة وربطوا حزام الأمان.

🚨 Voici les premières images de l’arrestation de Travis Scott cette nuit à Paris !



Le rappeur est actuellement toujours en GAV.



pic.twitter.com/z5Lz7iY47B — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) August 9, 2024 Advertisement

وينتهي الفيديو بدخول الفنان البالغ من العمر 33 عامًا إلى شاحنة ويداه متحررتان من الأصفاد.





وبدأ الخلاف سبب الاعتقال، حين صرخ سكوت في وجه حارسه الأمني في الفندق الشهير، حيث زُعم أن أحد المصورين دخل إلى صندوق سيارته.

ويُزعم أن سكوت واجه حارسه وسأله عن سبب السماح للمصور بالدخول إلى صندوق السيارة، ثم تلا ذلك الجدال.

وقال أحد المطلعين عن الحادث: "كانوا يصرخون على بعضهم البعض، وفزع الفندق واستدعى رجال الشرطة".

وقال مكتب المدعي العام في باريس في بيان لشبكة إن بي سي: "أستطيع أن أؤكد أنه في 9 اب 2024 (الجمعة)، تم استدعاء ضباط الشرطة إلى فندق جورج الخامس واعتقلوا مغني الراب الملقب ترافيس سكوت لاعتدائه على حارس أمن".

وتابع البيان: "تدخل حارس الأمن لفصل مغني الراب عن حارسه الشخصي. وقد أحال مكتب المدعي العام في باريس القضية إلى الدائرة الأولى للشرطة القضائية".

وقال ممثل لسكوت في تصريحات إعلامية: "نحن على اتصال مباشر مع السلطات الباريسية المحلية لحل هذه المشكلة بسرعة وسنقدم التحديثات عند الاقتضاء". (لها)