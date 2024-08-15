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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل.. بعد استبعاد ريتا حايك هذه الممثلة اللبنانية الجميلة ستكون بطلة مسلسل "ايزيل"!

Lebanon 24
15-08-2024 | 01:04
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ترددت مؤخرا أنباء عن انسحاب الممثلة ريتا حايك من بطولة مسلسل "إيزيل" بنسخته العربية، لتستبدل بزميلتها الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح.

ووفق للأخبار المتداولة ستحل ساشا دحدوح مكان ريتا حايك للعب دور البطولة النسائية في العمل المعرب، إلى جانب النجم السوري باسل خياط، بعدما أخفقت الأخيرة بتجارب الأداء للشخصية.
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وفي حال كانت الأخبار صحيحة، سيكون مسلسل "إيزيل" التجربة الثانية لساشا في الدراما التركية المعربة، فقد سبق أن شاركت في مسلسل "لعبة حب"، المعرب عن مسلسل "حب للإيجار"، بدور "ياسمين".
وبحسب بعض التسريبات ، فإن ريتا حايك استبعدت من قبل المخرجة التركية بانال طايري، التي سبق وأن قدمت مسلسل "زهرة الثالوت"؛ بسبب ضعف أدائها.

على صعيد آخر، كشفت تسريبات أخرى أن ريتا انسحبت من العمل بعد خلافات عديدة مع المخرجة، وأنها غادرت تركيا على الفور.

ويشارك في بطولة النسخة المعربة من ايزيل النجم السوري باسل خياط، إلى جانب عباس النوري، أحمد الأحمد، سامر المصري، إيهاب شعبان . (البوابة)


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