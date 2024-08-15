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فنون ومشاهير

مصر تسقط الجنسية عن مخرج شهير.. ما السبب؟

Lebanon 24
15-08-2024 | 06:30
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أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا، بإسقاط الجنسية عن المخرج المصري وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، لتجنسه بجنسية أجنبية.

ونص القرار الصادر في المادة الأولى منه على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي، من مواليد الإسكندرية بتاريخ 23/5/1978، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
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ووائل الصديقي هو مخرج كليب سيب إيدي والذي أثار حالة كبيرة من الجدل وقت عرضه.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارين لـ مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن ألبير شاؤل وكريم نصر.

وتضمن قراري الحكومة التالي:

- الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن ألبير رفائيل ألبير شاؤل - من مواليد القاهرة بتاريخ 1944/6/6، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

- الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كريم عبد السلام عبد المنعم عبد المجيد نصر - من مواليد أمريكا، بتاريخ 2000/11/15، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق. (روسيا اليوم)
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