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فنون ومشاهير

بوجود زوجها.. ماغي بوغصن تُثير الجدل برقصها بدلع ورومانسية مع ممثل لبناني: "كيف الك عين؟" (فيديو)

Lebanon 24
15-08-2024 | 07:55
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اجتمع عدد من الممثلين والفنانين اللبنانيين والعرب في حفل عشاء أقامته شركة "هيومانجمينت" في لبنان، أبرزهم، ماغي بو غصن، وورد الخال، جيسي عبدو ومعتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، بديع أبو شقرا وسارة أبي كنعان.
 
وانتشرت مقاطع فيديو عدّة من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وظهر فيها النجوم يرقصون ويغنّون سوياً وبدت علامات الفرح والتناغم على الجميع.

وظهرت ماغي بو غصن ترقص مع الممثل بديع أبو شقرا برومانسية، كما ظهرت برفقة ورد الخال وجيسي عبده وزوجة معتصم النهار لين برنجكجي، يرقصن على أنغام أغنية "بتونّس بيك".
 
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وأثارت رقصة بوغصن مع بوشقرا بوجود زوجها المخرج جمال سنان الجدل على مواقع التواصل، وقال أحدهم في التعليقات: "كيف الك عين ترقص هيك قدام زوجك؟".
 

 
 
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