بوجود زوجها.. ماغي بوغصن تُثير الجدل برقصها بدلع ورومانسية مع ممثل لبناني: "كيف الك عين؟" (فيديو)

اتمنى اولا يكون شريكها ونصفها الثاني بالمسلسل
اتمنى ثانيا يرقص نفس هذه الرقصة معاها بالمسلسل
اتمنى ثالثا يكون سند وحبيب وصديق لها بالمسلسل
♥️♥️♥️#ماغي_بو_غصن #بديع_ابو_شقرا@MaguyBouGhosn
pic.twitter.com/yeqP7aqhOd
— Miyaa 🌸 (@Miyaa_85) August 14, 2024
اتمنى اولا يكون شريكها ونصفها الثاني بالمسلسل
اتمنى ثانيا يرقص نفس هذه الرقصة معاها بالمسلسل
اتمنى ثالثا يكون سند وحبيب وصديق لها بالمسلسل
♥️♥️♥️#ماغي_بو_غصن #بديع_ابو_شقرا@MaguyBouGhosn
pic.twitter.com/yeqP7aqhOd
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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
الدلوعة ماغي بوغصن برفقة زوجها 🥺❤️ pic.twitter.com/DSSrE9meZ3
— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 14, 2024
الدلوعة ماغي بوغصن برفقة زوجها 🥺❤️ pic.twitter.com/DSSrE9meZ3